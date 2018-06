- Klingbeil: "Es geht der CSU nur um Machtfragen"

Der Streit zwischen CDU und CSU betrifft nicht zuletzt auch den Koalitionspartner SPD. Die Sozialdemokraten haben sich klar positioniert: Sie stehen im Asylstreit auf Seiten der Kanzlerin. Generalsekretär Lars Klingbeil sagt im Inforadio, Seehofer müsse nun zeigen, ob er verantwortungsvoll handele oder ob er weiter Politik inszeniere.



In München kommt am Montagvormittag der CSU-Vorstand zusammen, um über den unionsinternen Asylstreit zu beraten. Es wird erwartet, dass er Parteichef und Bundesinnenminister Seehofer dabei unterstützt, seinen verschärften Asylplan umzusetzen. Seehofer will Migranten an der Grenze abweisen, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben.

Offen ist aber, ab wann das umgesetzt werden soll. CDU-Chefin und Kanzlerin Merkel lehnt einen nationalen Alleingang in der Flüchtlingspolitik ab. Merkel hat am Abend mit der engsten Führungsspitze ihrer Partei über das weitere Vorgehen im Asylstreit beraten. Das Treffen in der Parteizentrale in Berlin endete in der Nacht nach rund sieben Stunden. Ergebnisse sind nicht bekannt.

Auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil rechnet damit, dass sich CDU und CSU im Verlauf des Montags einigen werden. Er gehe davon aus, dass die Union die Kurve kriegt und die Koalition weiterbestehen wird, sagte Klingbeil im Inforadio.

Zugleich übte er jedoch auch scharfe Kritik am Koalitionspartner. Man habe den Eindruck, der CSU gehe es nicht um die Sache, sondern um Machtfragen, sagte der SPD-Politiker im Inforadio: "Über die Sache können wir immer reden, aber klar ist für uns als SPD: Nationale Alleingänge wird es nicht geben. Und der Ball liegt jetzt bei Herrn Seehofer und er muss zeigen, ob er verantwortungsvoll handelt oder ob er weiter Politik inszeniert."