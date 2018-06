- Wie funktioniert "Schule gegen sexuelle Gewalt"?

Die Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" soll ab diesem Montag auch in Brandenburg dafür sorgen, dass die Schule zu einem Ort wird, an dem Opfer von sexueller Gewalt Hilfe finden. In Nordrhein-Westfalen wird dies schon seit zwei Jahren praktiziert. Wie es dort funktioniert, fragen wir den Wuppertaler Realschullehrer Martin Hermes.



In jeder Schulklasse sitzen ein bis zwei Kinder, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Das ist die Schätzung der Weltgesundheitsorganisation. An diesem Montag startet in Brandenburg die Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt – das ist eine Initiative, die der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Johannes-Wilhelm Rörig angestoßen hat.

Die Idee dahinter: Lehrer und Sozialpädagogen so fortzubilden, dass sie besser in der Lage sind, Anzeichen für Missbrauch zu erkennen und die Kinder und Jugendlichen zu schützen.

In Nordrhein-Westfalen läuft dieses Projekt schon seit knapp zwei Jahren. Martin Hermes ist dort Mitglied des Vorstands im Verband Bildung und Erziehung und selbst Lehrer an einer Realschule in Wuppertal. Er findet die Initiative richtig, sieht aber Probleme in der Umsetzung: "Es wird so kommen, dass es nicht in jeder Schule machbar ist, weil es eben Schulen gibt, wo aufgrund der Besetzungssituation für diese Aufgabe keiner mehr die Zeit findet. Und dann müssen sich die Schulen Wege suchen, wie sie mit städtischen Kooperationspartnern diese Aufgabe bewältigen, bzw. müssen versuchen, sofern sie denn einen Schulsozialarbeiter oder Sozialpädagogen haben, dass dieser sich dann dieser Aufgabe widmet. Denn sonst wird das vermutlich an vielen Schulen nicht durchführbar sein."