Die Initiative "Schule gegen sexuelle Gewalt" soll Schulen und Lehrern dabei helfen, die Schule zu einem Ort zu machen, an dem Kinder nicht nur vor sexueller Gewalt sicher sind, sondern wo sie auch Hilfe bekommen, wenn sie in einem anderen Umfeld Opfer wurden. An diesem Montag startet sie auch in Brandenburg. Wie sprechen darüber mit Initiator Johannes-Wilhelm Rörig, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst und dem Lehrer Martin Hermes, der die Initiative in Nordrhein-Westfalen bereits umsetzt.