- Baerbock: "Die CSU nimmt das ganze Land in Geiselhaft"

Auch wenn es sich am Ende als Ente herausstellte: Die vom Satire-Magazin "Titanic" in Umlauf gebrachte Meldung, Innenminister Horst Seehofer habe vor, über den Streit um die Abweisung von Flüchtlingen an der Grenze das Bündnis zwischen CSU und CDU aufzukündigen, klang doch für eine Vielzahl von Medien so glaubwürdig, dass sie die Falschmeldung weiterverbreiteten. Das sagt einiges aus über den aktuellen Zustand der deutschen Politik.

Denn nimmt man Seehofers Aussage, nicht mehr mit Angela Merkel arbeiten zu können für bare Münze, dann scheint es ja nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das fragile Regierungsbündnis zerbricht.

Heftige Kritik am Verhalten insbesondere der CSU gibt es aus der Opposition. Annalena Baerbock bezeichnete die Diskussion als "parteipolitische Spielchen", die brandgefährlich seien: "Es macht sich hier so ein bisschen das Gefühl breit: Oh Gott, wir haben hier ein Riesenproblem. Das ist alles andere als das, was wir in der Realität haben. Die CSU bricht hier was vom Zaun angesichts einer Frage, die sich vor Ort gar nicht stellt." Die CSU nehme das ganze Land in Geiselhaft.