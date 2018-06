- Uekermann: "Nationale Alleingänge sind das Ende von Europa"

Der Streit zwischen CDU und CSU droht die Union zu zerreißen - und das alles wegen der bayerischen Landtagswahl im Oktober. "Dass man für ein paar Prozente so weit geht, diesen Streit zu eskalieren und ganz Europa aufs Spiel zu setzen, finde ich echt unverantwortlich", sagt Johanna Uekermann, stellvertretende Landesvorsitzende der SPD in Bayern.



In der Union rumort es - und daran sind die Bayern schuld, genauer: Die bayerische Regierungspartei CSU. Die hat der Kanzlerin jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt. Im Kern geht es darum, dass die CSU Flüchtlinge schon an der Grenze abweisen können will - und zwar ohne die Prüfung durch Richter abzuwarten, ob Flüchtlinge einen Anspruch auf Asylschutz haben und welches EU-Land für das Asylverfahren zuständig wäre, sagen die Kritiker. Die Kanzlerin will lieber eine europäische Lösung - und das auf dem EU-Gipfel in zwei Wochen besprechen.