Paul Zinken/dpa Bild: Paul Zinken/dpa

Sa 16.06.2018 | 08:24 | Interviews

- Wegner (CDU): "Wir brauchen Abbiegeassistenten"

Es ist eine besonders grausame Ironie, dass in der Woche, in die der "Tag der Verkehrssicherheit", gleich zwei Kinder in Berlin durch Verkehrsunfälle ums Leben kamen. So genannte Abbiegeassistenten könnten viele Unfälle verhindern - in der EU sollen sie aber erst 2022 verpflichtend eingeführt werden. CDU-Verkehrspolitiker Kai Wegner sagt: "Ich würde sie mir lieber gestern als heute wünschen." 2022 sei zu spät. Die Unternehmer sollten von sich aus in solche Sicherheitssysteme investieren.