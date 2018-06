imago/Stefan Zeitz Bild: imago/Stefan Zeitz

Fr 15.06.2018 | Interviews

- Langer Tag der StadtNatur in Berlin

Wer Natur erleben möchte, muss nicht unbedingt raus aufs Land fahren. Zumal, wenn er oder sie in Berlin lebt, mit seinen vielen Parks, Wäldern und Seen. Um möglichst viel Berliner Natur zu erleben, bietet sich der lange Tag der StadtNatur an, der am Wochenende stattfindet. Was es dort alles zu sehen gibt, erklärt Projektleiter Wolfgang Busmann von der Stiftung Naturschutz Berlin.