Do 14.06.2018 | 13:05 | Interviews

- "Wir erleben möglicherweise das Heraufziehen einer veritablen Koalitionskrise"

In diesem Streit um den Kurs der Asylpolitik ist am Donnerstag viel Dynamik gekommen: Bayerns Ministerpräsident Söder und Bundesinnenminister Seehofer (CSU) pochen darauf, bestimmte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen. Die Kanzlerin lehnt nationale Alleingänge ab. Die Frage sei, ob sich in der Stunde der großen Gefahr für die Koalition die Disziplin der Abgeordneten durchsetzt, sagt Hauptstadt-Korrespondent Matthias Reiche.