ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt fährt nicht zur Fußball-WM nach Russland. Diese Entscheidung hat die ARD nach Gesprächen mit mehreren deutschen Behörden, darunter BND und BKA, getroffen. Über die Gefahren, die Seppelt in Russland gedroht hätten, sprechen wir mit "Kontraste"-Redakteur René Althammer.



Seit vielen Jahren recherchiert der Sport-Journalist Hajo Seppelt für die ARD zum Thema Doping. Seine Nachforschungen zum Staatsdoping in Russland haben dazu geführt, dass viele Sportler von den Olympischen Spielen 2016 in Rio und 2018 in Pyeongchang ausgeschlossen wurden. Das hatte auch für Seppelt Folgen: Vor ein paar Wochen hieß es aus Moskau: Seppelt dürfe nicht zur Fußball-WM kommen. Auf Druck aus Deutschland hat Russland dieses Verbot dann aufgehoben - hat sich aber vorbehalten, Seppelt zum Dopingskandal zu befragen.

Am Mittwoch hat die ARD dann die Entscheidung gefällt: Hajo Seppelt fährt nicht nach Moskau! Diese Entscheidung wurde nach einem Gespräch mit Außenminister Maas getroffen. Zur Begründung hieß es, das Risiko für Seppelt, nach Russland zu fahren, sei groß. Zu dieser Einschätzung seien die deutschen Sicherheitsbehörden gekommen.

René Althammer ist Chef vom Dienst beim rbb-Fernsehmagazin Kontraste. Er sagt, dass die ARD nicht für Seppelts Sicherheit garantieren konnte: "Dabei geht es vor allem um die Frage: Was könnte Seppelt in Russland drohen, wenn er einreist? Ihm wird Falschberichterstattung vorgeworfen und die Situation ist so, dass Hajo Seppelt Gefahr laufen würde, nach den russischen Gesetzen durch russische Behörden festgesetzt zu werden, bzw. an der Ausreise gehindert zu werden."

An der Entscheidungen waren zahlreiche Behörden beteiligt, so Althammer: Neben dem Landeskriminalamt Berlin und dem Bundeskriminalamt auch der Bundesnachrichtendienst. Letztendlich habe die ARD als Arbeitgeber eine Entscheidung treffen müssen – und die sei klar gewesen: "Es geht um die Sicherheit von Hajo Seppelt."