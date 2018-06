imago/Roland Mühlanger Bild: imago/Roland Mühlanger

- Herrmann sieht breite Unterstützung für Seehofers Kurs

Auch nach dem Krisentreffen am Mittwochabend zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer scheint der Asylstreit nicht ausgeräumt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann bekräftigt im Inforadio Seehofers Forderungen und sieht in dieser Frage auch eine breite Mehrheit auf seiner Seite - sowohl in der Union, als auch in der Bevölkerung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben am späten Abend ihr Krisengespräch über die Asylpolitik beendet. Ergebnisse der rund zweieinhalbstündigen Sitzung wurden nicht mitgeteilt. Nach dpa-Informationen hat Merkel einen Kompromiss vorgeschlagen. Vereinbarungen mit anderen EU-Ländern sollen demnach ermöglichen, dass Flüchtlinge unter bestimmten Umständen schon an der Grenze zurückgewiesen werden können. Das sieht auch der sogenannte "Masterplan Migration" von Seehofer vor, den Merkel in der bisherigen Form ablehnt. Sie strebt eine europäische Lösung an.

"Wir dürfen die Integrationsfähigkeit unseres Landes nicht überfordern"