imago/Martin Bäuml Fotodesign Bild: imago/Martin Bäuml Fotodesign

Do 14.06.2018 | 09:05 | Interviews

- "An einer Dublin-Reform führt kein Weg vorbei"

Der Streit innerhalb der Union um den richtigen Umgang mit Geflüchteten spiegelt im Kleinen wieder, was im Großen in der gesamten EU um sich greift. Die Europa-Abgeordnete Birgit Sippel (SPD) appelliert an die EU-Staaten, endlich das Dublin-Verfahren zu reformieren und sich um eine zumindest mehrheitlich tragbare Lösung zu bemühen. Ansonsten drohten nationale Alleingänge und eine Abschottung Europas.