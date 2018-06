rbb/Miriam Keuter Bild: rbb/Miriam Keuter

Mi 13.06.2018 | 15:45 | Interviews

- "Kinder möglichst früh auf den Straßenverkehr vorbereiten"

Innerhalb von Stunden sind in Berlin zwei Kinder im Straßenverkehr gestorben. Wie können solche tödlichen Unfälle künftig verhindert werden? Stefanie Spaniol vom Fachstab Verkehr der Berliner Polizei sieht zwar auch Schulen und Verkehrserzieher der Polizei in der Pflicht, in erster Linie aber die Eltern: Die sollten frühestmöglich ihrem Kind mögliche Gefahren zeigen und sie selbst Entscheidungen im Straßenverkehr treffen lassen.