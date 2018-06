rbb Aktuell Bild: rbb Aktuell

Mi 13.06.2018 | 16:05 | Interviews

- Prügelei unter Flüchtlingen: Viele offene Fragen

Vor einem Asylbewerberheim in Cottbus hat es am Dienstagabend erneut eine Massenschlägerei gegeben. An der Auseinandersetzungen sollen Tschetschenen und Afghanen beteiligt gewesen sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. 26 Personen wurden festgenommen. Iris Wussmann aus dem Studio Cottbus kennt die Details.