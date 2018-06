- Neugebauer: "Möglich, dass Seehofer zurücktritt"

Die Union zerfleischt sich einmal mehr selbst über die Frage des Umgangs mit Geflüchteten. Merkel und Seehofer schalten beide auf stur - sehr zum Leidwesen der eigenen Fraktion. Der Politologe Gero Neugebauer sieht in dem Streit eher einen Stellvertreterkrieg um den Einfluss der CSU in der Union - und der könnte für beide Beteiligte massive Folgen haben.



Der Streit um den Kurs in der Asylpolitik ist in der Union voll ausgebrochen. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU verlangt, dass Asylbewerber an der deutschen Grenze abgewiesen werden – wenn sie vorher schon in einem anderen EU-Staat registriert wurden. Die Kanzlerin hält dagegen – und sagt: dafür müsse es eine europäische Lösung geben.

Hinter dem ganzen Streit steht eigentlich etwas ganz anders, meint der Politikwissenschaftler Gero Neugebauer vom Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft in Berlin: Nämlich der Kampf um die Rolle der CSU in der Bundespolitik. Er traut Horst Seehofer sogar zu, zurückzutreten, wenn er sich in dieser Frage nicht durchsetzt.