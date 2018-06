- WM 2026 in USA, Kanada und Mexico: "Die einzig richtige Entscheidung"

Die Fußball-WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Guido Tognioni, der ehemalige Mediendirektor der FIFA, lobt die Vergabe als "die einzig richtige Entscheidung". Ein Land wie Marokko sei schlicht nicht in der Lage, eine WM auf die Beine zu stellen - und die könne für ein solches Land auch nicht die erste Priorität sein.



Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Die Bewerbung der drei Länder konnte sich auf dem FIFA-Kongress deutlich gegen die von Marokko durchsetzen.

Der ehemalige Mediendirektor der FIFA, Tognoni, hat die Entscheidung im Inforadio gelobt: "Man kann alle Sympathien für Marokko haben, die schon zum fünften Mal verloren haben. Aber es war die einzig richtige Entscheidung. USA, Kanada und Mexiko ist ganz sicher die bessere Wahl – für die Veranstalter, aber auch für die FIFA."

Die Infrastruktur in den drei Ländern sei vorhanden, in Marokko müsste fast alles neu gebaut werden. Insofern könne das afrikanische Land froh sein, dass dieser Stress an ihm vorüber gegangen sei: "Marokko ist meines Erachtens schlicht nicht in der Lage, ein solches Turnier durchzuführen. Wenn Sie nach Marokko gehen, sehen sie, wo es überall fehlt und dann müssen Sie zu dem Schluss kommen: Eine Fußballweltmeisterschaft kann für ein solches Land nicht die erste Priorität darstellen."