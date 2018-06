imago/ITAR-TASS Bild: imago/ITAR-TASS

- Deutsche Politiker bei Fußball-WM: "Welche Signale sende ich mit der Reise?"

Die WM in Russland: In der deutschen Politik gibt es eine Debatte um die Frage, ob man diese boykottieren sollte. Kanzlerin Merkel hat sich noch nicht klar positioniert, ob sie fährt oder nicht. Und das, obwohl sie erklärter Fußballfan ist. Die Vorsitzende des Sportausschusses des deutschen Bundestages, Dagmar Freitag, kann Befürworter und Gegner einer Reise verstehen. Politiker hätten eine andere Aufgabe als Sportler. Wichtig sei deshalb, im Falle einer Reise abseits der WM Gespräche in Russland zu führen.