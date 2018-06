Der neue Fraktionschef der Berliner Landes-CDU heißt Burkhard Dregger. Bei seiner Wahl am Dienstag entfielen 27 der 31 abgegebenen Stimmen auf den 54-Jährigen, der keinen Gegenkandidaten hatte. Im Inforadio sprechen wir mit ihm über die zentralen Themen der kommenden Jahre und seine Ambitionen für die Partei sowie seinen Umgang mit Czaja.

Die Unionsfraktion im Abgeordnetenhaus hat am Dienstag Burkhard Dregger zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Er ist Nachfolger von Florian Graf, der zum CDU-Wirtschaftsrat wechselt und hatte sich im parteiinternen Machtkampf gegen Mario Czaja durchgesetzt. Dabei konnte er auf die Unterstützung der Landesvorsitzenden Monika Grütters zählen. Czaja ist nun als stellvertretender Fraktionschef vorgesehen.

Ein konservativer Kopf - wie der Vater

Die CDU-Fraktion ist mit 31 Abgeordneten nach der SPD die zweitgrößte im Abgeordnetenhaus. Seit dem Start der rot-rot-grünen Regierung 2016 sitzt die Union in der Opposition.

Dregger betreibt in Berlin eine Anwaltskanzlei und sitzt seit 2011 im Abgeordnetenhaus. Er fungierte dort bisher als innenpolitischer Sprecher der Fraktion. Zudem leitet er den parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, bei dem am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen starben und Dutzende weitere verletzt wurden. Er ist Sohn des früheren Unionsfraktionschefs im Bundestag, Alfred Dregger (1920-2002), und gilt wie dieser als konservativer Kopf.