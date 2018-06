dpa/Nietfeld Bild: dpa/Nietfeld

- "Die Kanzlerin versucht europäische vor nationaler Lösung finden"

Dass auch Bündnispartner nicht immer auf einer Wellenlänge liegen, ist kein Geheimnis. Wenn aber die Kanzlerin ihren Innenminister ausbremst, wenn der sich zu einer zentralen Frage wie dem Asylrecht äußern will, dann ist das schon ein starkes Stück. Entsprechend heftig sind die Reaktionen, auch aus der eigenen Partei. So stellt sich Thüringens CDU-Chef Mike Mohring auf die Seite Seehofers, der abgelehnte Asylbewerber bereits an der deutschen Grenze zurückweisen will, während Merkel auf eine europäische Lösung setzt.