Di 12.06.2018

- Asyl-Streit in der Union bricht wieder auf

"Einige Punkte müssen noch abgestimmt werden": Die Absage der Präsentation von Seehofers "Masterplan" zur Asylpolitik klingt harmlos. Doch offenbar steckt dahinter ein handfester Streit mit der Kanzlerin. Was hinter den Kulissen vorgeht, erklärt Christoph Scheld aus dem Hauptstadtstudio.

Eigentlich wollte Innenminister Horst Seehofer seinen "Masterplan" heute und morgen seinen Kollegen der Unionsfraktion vorstellen - und dann morgen der Öffentlichkeit. Jetzt wurde der Termin in der Bundespressekonferenz offiziell abgesagt. Hinter den Kulissen gibt es möglicherweise Streit zwischen Seehofer und Bundeskanzlerin Merkel. Dabei geht es offenbar um ein Thema, das in der Union seit Jahren umstritten ist: Die sogenannte Zurückweisung an der Grenze. Konkret: Soll Deutschland in Zukunft Ausländer an der Grenze zurückweisen, die aus einem sicheren Drittstaat kommen und in Deutschland um ein Asylverfahren bitten?

Zurückweisung laut Asylrecht möglich

Auch wenn es hart klingen mag, eigentlich sieht unser Asylrecht genau so eine Zurückweisung an der Grenze ausdrücklich vor. Nachzulesen ist das im Paragraph 18 des Asylgesetzes. Vereinfacht gesagt: Ausländer, die über einen EU-Staat, Norwegen oder die Schweiz nach Deutschland einreisen wollen, sind an der Grenze zurückzuweisen. "Das beruht auf der Annahme, dass Personen, die aus sicheren Drittstaaten einreisen, letztlich keinen Asyl-Anspruch gegen die Bundesrepublik Deutschland haben können, weil sie in den anderen sicheren Staaten der EU bereits einen Asylantrag hätten stellen können oder eben bereits gestellt haben, das ist die Grundvorstellung", erklärt Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts.

Dublin-Abkommen interpretierbar

Dem widersprechen zahlreiche andere Juristen oder etwa auch das Institut für Menschenrechte. Zurückweisungen asylsuchender Menschen an der Grenze seien aus menschenrechtlichen und europarechtlichen Gründen nicht zulässig. "Denn die Dublin-Verordnung sieht vielmehr ein Verfahren vor, demzufolge Deutschland zunächst zu prüfen hat, welcher Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist. Erst wenn diese Prüfung abgeschlossen ist und die Zuständigkeit eines anderen EU-Staates feststeht, kann Deutschland nach der Dublin-Verordnung an diesen Staat ein Rückübernahmeersuchen stellen und die Person überstellen", heißt es auf der Homepage des Instituts.

Aktuell gilt eine Ausnahmeregelung

Auch im deutschen Asylrecht gibt es eine Ausnahmevorschrift im Gesetz. Sie besagt, dass zum Beispiel in humanitären Ausnahmesituationen von dieser Zurückweisung abzusehen ist. Genau diese Regelung hat die deutsche Bundesregierung angewandt. Der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat am 13. September 2015 eine mündliche Anordnung gegeben. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung an die AfD-Fraktion vom 23.2.2018 hervor. Darin heißt es: "(…) Thomas de Maizière hat (…) den Präsidenten des Bundespolizeipräsidiums über die Entscheidung der Bundesregierung mündlich informiert."

Schon jetzt Zurückweisungen an Flughäfen