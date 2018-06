dpa/Gollnow Bild: dpa/Gollnow

Di 12.06.2018 | 12:05 | Interviews

- ARD-Rechtsexpertin: "Beamte sollen eine stabile Verwaltung sichern"

Beamte dürfen in Deutschland auch in Zukunft nicht streiken. Das Bundesverfassungsgericht hat vier Verfassungsbeschwerden von beamteten Lehrern zurückgewiesen. Das Streikverbot ist nach Überzeugung des Gerichts untrennbar mit den verfassungsrechtlichen Fundamenten des Berufsbeamtentums in Deutschland verbunden. ARD-Rechtsexpertin Gigi Deppe erklärt die Hintergründe zur Entscheidung der Richter.