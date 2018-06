- Trump und Kim unterzeichnen Vereinbarung

Was noch vor wenigen Monaten undenkbar schien, ist jetzt Realität geworden: Der nordkoreanische Machthaber Kim und US-Präsident Trump haben sich auf eine gemeinsame Vereinbarung geeinigt. Der Nordkorea-Experte Wolfgang Nowak erklärt, wie es nach Monaten der Anfeindungen zu dieser Wende kommen konnte und was sie weltpolitisch bedeutet.



Zunächst hatte es ein 45-minütiges Gespräch der beiden Politiker gegeben, begleitet nur von Dolmetschern. Danach gab es ein Arbeitsessen in größerer Runde. Die USA verlangen, dass Nordkorea sein Atomprogramm vollständig und nachweisbar aufgibt. Im Gegenzug soll Nordkorea umfangreiche Sicherheitsgarantien bekommen. Auch die Sanktionen könnten gelockert werden.

In Singapur hat das historische Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim offenbar ein Ergebnis gebracht. Trump sagte, der Gipfel ende besser, als alle erwartet hätten. Die Denuklearisierung solle "sehr schnell beginnen". Er und Kim unterzeichneten eine gemeinsame Vereinbarung.

Dass es überhaupt zu diesem Treffen gekommen ist, ist aber nicht Kim und auch nicht Trump zu verdanken, so Nowak: "Der große Gewinner des Ganzen ist Herr Moon, der Präsident von Südkorea. Der hat im November einen Vorschlag gemacht, dass man den olympischen Frieden benutzt, um miteinander ins Gespräch zu kommen."

An ein Ende des nordkoreanischen Atomprogramms glaubt Nowak dennoch nicht: "Die Atomwaffen sind die Lebensversicherung für diesen Staat. Sie werden die erst abgeben, wenn sie ganz sicher sind, dass sie die nicht mehr brauchen." Was der Gipfel aber erreichen könne, sei ein Ende des Kriegszustandes, der seit 1950 anhalte. An dessen Stelle müsse eine Vereinbarung treten, die einige Abmachungen beinhalte: Keine Atomtests mehr, keine Angriffsmanöver, keine Sanktionen und kein Regimewechsel.