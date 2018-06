- Merkel spricht sich für stärkere EU aus

Ja, das Verhalten von US-Präsident Trump sei "ernüchternd" und "deprimierend", gab Bundeskanzlerin in einem TV-Interview unumwunden zu. Aber sie seien nicht das Ende der transatlantischen Partnerschaft. Dennoch konzentriert sich Merkel nun darauf, den Zusammenhalt innerhalb der EU zu stärken, wie Hauptstadt-Korrespondent Jens Wiening berichtet.



Vom G7-Gipfel in Kanada ist die Kanzlerin gleich in ein Berliner Fernsehstudio geeilt, um ausführlich Bilanz des Treffens zu ziehen. Angela Merkel hat bei Anne Will in der ARD schnörkellos eingestanden, dass das Verhalten von Donald Trump einen Rückschlag für die westliche Zusammenarbeit bedeutet. Sie selbst nannte Trumps Verhalten "ernüchternd" und "deprimierend".

Merkels Rückschlüsse daraus: Sie will sich für eine stärkere, geschlossene EU einsetzen. Europa müsse sein Schicksal mehr in die Hand nehmen und seine Werte selbst verfechten, so Merkel. Gegebenenfalls könne das zusammen mit Japan geschehen. Deutschland und Europa dürften sich nicht mehr etwas leichtfertig auf die USA verlassen.

Bei aller Kritik an Trumps Verhalten: Es bedeute nicht das Ende der transatlantischen Partnerschaft. Trump hatte zunächst der gemeinsamen Abschlusserklärung der sieben wichtigsten Industrieländer zugestimmt, seine Zustimmung dann aber wieder zurückgenommen.