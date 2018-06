picture alliance/Hoermann, Simon Bild: picture alliance/Hoermann, Simon

Mo 11.06.2018 | 13:25 | Interviews

- Lehrermangel in Berlin: Scheeres wirbt um Quereinsteiger

Rund 1250 Lehrer fehlen noch immer an Berlins Schulen für das kommende Schuljahr, gab am Montagvormittag Berlins Bildungssenatorin Scheeres bekannt. Nun geht es darum, wie der Senat diese Lücken schließen will – da ist Krisenmanagement gefragt. Die nun umworbenen Quereinsteiger sind allerdings nicht unumstritten. Doch anders wird das Problem nicht schnell zu lösen sein, sagt die landespolitische Inforadio-Reporterin Kirsten Buchmann.