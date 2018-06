Bild: imago stock&people

- Prozessbeginn: Mutter und Freund boten Sohn im Netz an

Es ist ein besonders schwerer Fall des sexuellen Kindesmissbrauchs: Eine Mutter und ihr Lebensgefährte sollen einen heute neunjährigen Jungen im Internet rund zwei Jahre lang zum Missbrauch angeboten haben. Im September wurde das Paar festgenommen - am Montag beginnt in Freiburg der Prozess gegen sie. Könnte die Vorratsdatenspeicherung solche Fälle verhindern? Das fragen wir Ansgar Heveling (CDU), der in gleich drei Bundestagsausschüssen sitzt, die sich damit befassen: Im Rechts-, Innen- und Medienauschuss.

Das Kind soll für sie wie eine Sache gewesen sein, einen Namen brauchte es da nicht. Den mutmaßlichen Peinigern wird vorgeworfen, sich an ihm bedient und es vermietet zu haben wie einen Gegenstand. Sie sollen es missbraucht, gequält, gedemütigt und vergewaltigt haben. Vor Gericht nennen die Angeklagten und ein als Zeuge vernommener Hauptbeschuldigter das Kind nur "den Jungen". Die Mutter beschützte laut Anklage ihr Kind nicht. Sie soll bei den Taten dabei oder in Hörweite gewesen sein und ihren Lebensgefährten und all die anderen Männer einfach machen gelassen haben. Und sie war an den Verbrechen gegen ihren wehrlosen Sohn direkt beteiligt und missbrauchte ihn der Anklage zufolge auch selbst. Die 48-Jährige und ihr Freund, ein einschlägig vorbestrafter 39 Jahre alten Mann, stehen vom 11. Juni an als mutmaßliche Haupttäter im Freiburger Missbrauchsfall vor dem Landgericht Freiburg. "Dass ich der Haupttäter bin, ist absolut richtig", sagte der 39-Jährige am Donnerstag in einem anderen Prozess des Falls als Zeuge. Er werde auch in dem Prozess gegen ihn aussagen, die Vorwürfe träfen zu. Die mutmaßlichen Verbrechen und das sie umgebende Geflecht aus pädophilen Kriminellen, wie es die Ermittler aufdeckten, sind beispiellos. Dem kleinen Jungen soll nicht nur von der eigenen Mutter und deren Freund das Schlimmste angetan worden sein. Der heute Neunjährige wurde demnach im Darknet feilgeboten und Kunden zum Vergewaltigen überlassen. Manchmal tagelang. Übers Wochenende. Gegen Geld. Oder auch mal "als Freundschaftsdienst", wie es der 39-Jährige als Zeuge bei den bisherigen Prozessen gegen solche Kunden lapidar mitteilte.

Justiz-Chronologie im Staufener Missbrauchsfall RSS-Feed Angeklagte, Prozesse und Urteile Im Zusammenhang mit dem Fall waren acht Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden - sechs Deutsche, ein Schweizer und ein Spanier. Sieben sind direkt in die mutmaßlich schweren Straftaten verwickelt. Der achte flog auf, weil Filmaufnahmen vom Missbrauch seiner Tochter bei Ermittlungen der baden-württembergischen Behörden gegen die anderen Verdächtigen auftauchten. (Quelle: dpa)

12. April Der erste Prozess in dem Fall beginnt. Vor dem Landgericht Freiburg ist ein 41 Jahre alter Deutscher wegen Vergewaltigung des Kindes angeklagt. Der wegen schweren Kindesmissbrauchs schon vorbestrafte Gelegenheitsarbeiter legt ein umfassendes Geständnis ab und gibt unter anderem zu, sein Opfer zweimal vergewaltigt und dabei auch gefilmt zu haben.

19. April Es fällt das erste Urteil. Der 41-Jährige wird zu zehn Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Außerdem muss er seinem Opfer 12 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. "Er war der Schlimmste", hatte der heute neun Jahre alte Junge über ihn gesagt. Die Verteidigung geht in Revision.

27. April Vor dem Landgericht Kiel beginnt der Prozess gegen einen 32 Jahre alten Mann aus Neumünster. Angeklagt ist er wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Tochter. Filmaufnahmen davon hatte die Polizei bei den Ermittlungen im Freiburger Raum sichergestellt. Am Missbrauch des Jungen aus Staufen war er nicht beteiligt.

7. Mai Es beginnt der nächste Prozess, zum zweiten Mal in Freiburg - diesmal gegen einen Bundeswehrsoldaten. Er soll den Jungen aus Staufen zweimal vergewaltigt und die Taten gefilmt haben.

16. Mai Das Urteil gegen den Soldaten wird gesprochen. Der 50 Jahre alte Stabsfeldwebel wird unter anderem wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung zu acht Jahren Haft verurteilt. Auch er muss an das Kind 12 500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Sicherungsverwahrung, wie es die Anklage und auch die Vertreterin des Jungen als Nebenkläger gefordert hatte, bekommt er nicht. Staatsanwaltschaft und Verteidigung gehen in Revision.

5. Juni Im Kieler Prozess gegen den 32-Jährigen fällt das Urteil. Der Mann muss für sieben Jahre und drei Monate ins Gefängnis wegen Vergewaltigung seiner Tochter.

6. Juni Der dritte Freiburger Prozess beginnt. Vor Gericht steht ein 37-jähriger Schweizer, angeklagt wegen mehrfacher schwerer Vergewaltigung und schweren Missbrauchs des Jungen. Ein Urteil könnte am 22. Juni fallen.

11. Juni In Freiburg müssen sich die Hauptangeklagten verantworten: die 48 Jahre Mutter des Opfers und ihr einschlägig vorbestrafter 39-jähriger Lebensgefährte. Ihnen wird unter anderem "besonders schwere Vergewaltigung, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern, besonders schwere Zwangsprostitution und Verbreitung kinderpornographischer Schriften" vorgeworfen. Ein Urteil könnte demnach frühestens am 16. Juli fallen.

ebenfalls 11. Juni In Karlsruhe steht parallel ein 44-Jähriger aus Schleswig-Holstein vor Gericht, auch er ist einschlägig vorbestraft. Er ist angeklagt wegen "Sichbereiterklärens zum Mord und Sichbereiterklärens zum schweren sexuellen Missbrauch von Kindern". Er soll angefragt haben, ob er das Kind missbrauchen und dann töten könne. Als er zum Missbrauch nach Karlsruhe reist, wird er dort von Fahndern festgenommen. Ein Urteil wird für den 29. Juni erwartet.

Der Fall erschüttert selbst erfahrene Ermittler

Seine Aussagen macht er ohne Reue und ohne Mitgefühl. "Ich habe Scheiße gebaut", so formuliert er es. Emotionen zeigt er nur einmal: Als er über einen Fernsehbericht schimpft, in dem er ganz falsch dargestellt sei. Für seine Taten schämt er sich nicht. Er berichtet sie selbstsicher, fast selbstgefällig, und geschäftsmäßig. "Dazwischen haben wir gelebt wie eine ganz normale Familie." Mehr als zwei Jahre mindestens - angeklagt sind Taten zwischen Mai 2015 und September 2017 - war das Kind ihm, der Mutter und den anderen ausgeliefert. Nach einem anonymen Hinweis am 10. September vergangenen Jahres kamen die Geschehnisse ans Licht und die Polizei sukzessive auf die Spur der Verdächtigen. Im Rahmen eines Großeinsatzes wird am 16. September 2017 zunächst das Paar in der Nähe von Freiburg festgenommen. Der Neunjährige aus Staufen kommt in staatliche Obhut. Am 11. Januar 2018 wird die Öffentlichkeit informiert. Inzwischen sind neben dem Pärchen sechs Männer verhaftet und drei davon in einzelnen Verfahren bereits verurteilt. Keines der Urteile ist rechtskräftig. Gegen einen Schweizer, dessen Prozess am 6. Juni in Freiburg begann, wird noch verhandelt; ein Spanier soll Ende Juli vor Gericht kommen. Zeitgleich zum Prozessauftakt gegen das Paar wird am Karlsruher Landgericht gegen einen 44-Jährigen verhandelt. Der Fall erschüttert selbst erfahrene Ermittler zutiefst. "Es sind Bilder und Töne, die sich einbrennen im Kopf", sagt Peter Egetemaier, Chef der Freiburger Kriminalpolizei, kurz nach Bekanntwerden der Verbrechen. Die Ermittlungsgruppe "Kamera" sichtet Bilder und Filme, vernimmt Zeugen, füllt zehn Aktenordner mit zum Teil grausamen Details.

Schmerzensgeld für Opfer von Verbrechen In dem Fall um den Jungen aus Staufen wird vor Gericht auch um Schmerzensgeld für das Kind gestritten. Zwei der bislang verurteilten Täter sollen jeweils 12.500 Euro zahlen. Doch wie kommen solche Geldbeträge für solch unfassbares Leid zustande? (Quelle: dpa)

Was ist Schmerzensgeld? Schmerzensgeld ist eigentlich ein Begriff aus dem Zivilrecht, kann aber auch im Rahmen von Strafverfahren beschlossen werden. Es soll Ausgleich sein für einen immateriellen Schaden. Außerdem hat Schmerzensgeld nach Worten von Holger-C. Rohne, Vorsitzender der Taskforce "Anwalt für Opferrechte" beim Deutschen Anwaltverein (DAV), neben dem Ausgleich auch die Funktion, dem Opfer Genugtuung zu verschaffen.

Gibt es verbindliche Unter- oder Obergrenzen? "Bei den Gerichten wird sehr auf den Einzelfall geachtet", sagt der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig. So gehe es neben dem Ausmaß der Tat für das Opfer auch um die Zahlungsfähigkeit der Täter. Es gibt aber auch Tabellen, sagt Opferschutz-Anwältin Katja Ravat, die den heute Neunjährigen aus Staufen vor Gericht vertritt. Es handelt sich dabei um Urteilssammlungen, die in regelmäßigen Abständen erneuert werden und als Anhaltspunkt dienen. Auf eine solche Tabelle habe auch sie sich gestützt. Sie hatte von den zwei Tätern jeweils zwischen 12.500 und 20.000 Euro verlangt. Das Kind bekam jeweils das Minimum davon zugesprochen.

Was passiert, wenn die Verurteilten nicht zahlen können? "Dann wende ich mich an die Landesstiftung für Opferschutz", sagte Ravat. Diese übernehme meist zumindest einen Teil der Forderungen. Die Obergrenze liegt allerdings bei 10.000 Euro. Diese sinnvolle Anlaufstelle sei zudem aber leider, anders als früher, nicht mehr ausreichend finanziell ausgestattet, erklärt Rohne.

Was können Opfer sonst noch tun, um finanzielle Hilfen zu erhalten? Sie können auch Leistungen durch das Opferentschädigungsgesetz (OEG) erhalten - etwa in Form einer Grundrente. "Es ist aber immer wieder sehr bedauerlich, wie aussichtslos in vielen Fällen die Bemühungen von Geschädigten um Leistungen aus dem OEG sind", kritisiert der Heidelberger Anwalt Rohne. Eine Reform des Gesetzes wird schon lange gefordert und steht nach Worten Rörigs und Rohnes nun an.

Die Beträge erscheinen lächerlich niedrig - täuscht der Eindruck? "Es ist ein erbärmlich geringer Betrag im Vergleich zu dem Schmerz, der Angst und dem Terror, den der Junge ertragen musste", sagt Rörig. "Bezogen auf die Gesamtdimension kann und möchte ich mir nicht vorstellen, dass der Junge hinterher von der gesamten Tätergruppe weniger als eine sechsstellige Schmerzensgeldzahlung zugesprochen bekommt." Grundsätzlich sei die Höhe von Schmerzensgeldern in Deutschland nicht zufriedenstellend, sagt Rohne. "Sie bewegen sich oft am unteren Bereich dessen, was ich für angemessen halte."

