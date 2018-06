- Schröter: "Brandenburg diskutiert Ankerzentren"

Im Irak ist am Freitag ein 20-Jähriger Mann festgenommen worden, nachdem er hastig aus Deutschland abgereist war – er hatte hier Asyl beantragt. Der junge Mann steht unter Verdacht, die 14-jährige Susanna aus Mainz vergewaltigt und ermordet zu haben. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) geht davon aus, dass der Irak den mutmaßlichen Täter nach Deutschland ausliefert und fordert schnellere Abschiebeverfahren.

Außerdem sprach sich Schröter dafür aus, die Kommunen in der Flüchtlingspolitik zu entlasten. Man solle sie nur noch in Anspruch nehmen, "wenn Menschen eine sichere Bleibeperspektive haben - wenn ihr Asylantrag positiv beschieden wurde oder eine große Aussicht auf Erfolg hat."

Eine weitere Möglichkeit seien die geplanten "Ankerzentren", in denen Flüchtlinge für die gesamte Dauer ihres Verfahrens untergebracht werden sollen. "Wir werden wir darüber reden, wie wir in Brandenburg mit dem Thema umgehen", kündigte der Innenminister an. "Jede Möglichkeit, Verfahren zu beschleunigen, aber sie dennoch rechtssicher zu behalten, ist eine gute Möglichkeit."

In Mainz ist in den kommenden Tagen eine Serie von Demonstrationen und Mahnwachen geplant.

Für Samstag um 13.00 Uhr lädt die "Gutmenschliche Aktion Mainz" zu einer Trauerkundgebung für Susanna auf den Petersplatz ein und wendet sich gegen Rassismus. Um 15.00 Uhr will die AfD-Landtagsfraktion von Rheinland-Pfalz vor der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei demonstrieren.

Am Sonntag plant die Initiative "Beweg was! Deutschland" um 15.00 Uhr eine Demonstration. Sie hatte unter dem Titel "Merkel muss weg" in den vergangenen Wochen Demos gegen illegale Einwanderung veranstaltet. Ab 14.00 Uhr will ein Bündnis mit dem Namen "Kein Platz für Menschenfeinde - Refugees welcome" rund um den Helmut-Kohl-Platz gegen Fremdenfeindlichkeit demonstrieren. Unter dem Motto "Bunter Montag Mainz" plant ein weiteres Bündnis zeitgleich eine Gegenkundgebung und wendet sich gegen Ausländerhass und Rassismus.

Für Montag um 18.00 Uhr hat die Initiative "Kandel ist überall" eine Mahnwache angemeldet. Die Gruppierung wird dem rechtspopulistischen Spektrum zugerechnet. Sie hat nach dem Tod einer 15-Jährigen in Kandel bereits mehrfach in der pfälzischen Stadt demonstriert.