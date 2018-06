dpa Bild: dpa

Sa 09.06.2018 | 08:24 | Interviews

- Liebich: "Flüchtlingspolitik wird Linke nicht spalten"

Die Linkspartei debattiert an diesem Wochenende in Leipzig - den größten Diskussionsstoff beim Bundesparteitag liefert die Flüchtlingspolitik. In der Partei ist Streit um den künftigen Kurs entbrannt, aber auch um die Parteiführung, die in Leipzig neu gewählt werden soll. Der Berliner Linken-Politiker Stefan Liebich fürchtet aber nicht, dass die Debatte die Partei spalten könnte.

Liebich betonte im Inforadio zunächst eine Gemeinsamkeit in der Flüchtlingspolitik, die nach seiner Aussage alle Parteimitglieder teilen: "Alle Menschen, die vor Krieg, vor Terror und wegen politischer Verfolgung nach Deutschland fliehen, sind uns willkommen, ohne jeder Obergrenze." Bei dem Streit gehe es vor allem um die Arbeitsmigration, also um Menschen, die nach Deutschland kommen, um ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Er finde es normal, dass man darüber diskutiere, so der Berliner Linken-Politiker. "Die Frage ist: Will man tatsächlich offene Grenzen für alle? Das bedeutet, dass man quasi einen ungeregelten Zugang nach Deutschland hat." Das sei schon in der PDS umstritten gewesen und sei es nun auch in der Linken. Die Dramatik für die Partei ergebe sich dadurch, dass "sich dieser sachliche Konflikt [...] zum einen mit einem wichtigen Thema unseres Selbstverständnisses verbindet, aber zum anderen auch verkoppelt ist mit einem machtpolitischen Konflikt." Das sei nicht schön, passiere in Parteien aber von Zeit zu Zeit. "Ich hoffe, dass wir diese Phase bald überwinden", fügte Liebich hinzu.

