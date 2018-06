Bild: dpa

- Mordfall Susanna: Verdächtiger gefasst

Es handelt sich um die schreckliche Tat eines Einzelnen. Und doch ist klar: Der Fall der getöteten 14jährigen Susanna aus Mainz wirft Fragen auf, die über das konkrete Verbrechen hinausgehen. Ein 20jähriger irakischer Flüchtling soll das Mädchen vergewaltigt und getötet haben. Danach gelang es ihm und seiner Familie, unbehelligt in den Irak zu reisen. Der Vorwurf des Behördenversagens steht im Raum, zumal die Polizei den Verdächtigen bereits im Visier hatte. - Nach jüngsten Meldungen wurde der Tatverdächtige Ali B. inzwischen gefasst.

Der 20 Jahre alte irakische Staatsbürger sei in der Nacht zum Freitag gegen zwei Uhr durch kurdische Sicherheitsbehörden im Nordirak festgenommen worden, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CS) am Freitag zum Abschluss der Innenministerkonferenz in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt). Seehofer dankte den Sicherheitskräften für die Festnahme, die auf Bitte der deutschen Bundespolizei erfolgt sei. Der Bundesinnenminister betonte: "Dieser Erfolg ist Ergebnis der guten Zusammenarbeit zwischen den kurdischen Sicherheitsbehörden im Irak und der deutschen Bundespolizei."





Die 14-Jährige war am 22. Mai Abends nicht nach Hause gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde sie in dieser Nacht vergewaltigt und ermordet. Am nächsten Morgen meldete sich die Mutter bei der Polizei an ihrem Wohnort in Mainz, aber auch in Wiesbaden, weil Susanna nach Angaben der Mutter dort gewesen sein soll. Erst eine Woche nach Verschwinden des Mädchens startete die Polizei eine groß angelegte Suchaktion mit Hubschraubern und Spürhunden. An diesem Tag reiste der tatverdächtige Iraker mit seiner Familie überstürzt nach Istanbul und danach in den Irak. Am Sonntag, dem 3. Juni, meldete sich ein 13-jähriger Junge, der in derselben Flüchtlingsunterkunft gelebt hatte wie der geflüchtete Iraker. Der Junge sagte bei der Polizei aus, der Tatverdächtige habe sich ihm gegenüber offenbart, das Mädchen vergewaltigt und umgebracht zu haben.



Kontakt zum jüngeren Bruder

Nach einer weiteren großen Suchaktion wurde am Mittwochabend die Leiche des Mädchens gefunden. Offenbar waren sie und der Täter miteinander bekannt; Susanna hatte Kontakt zu dessen jüngerem Bruder, der in derselben Flüchtlingsunterkunft lebte. Sie hat wohl ein bisschen von ihm geschwärmt, was er aber nicht erwidert haben soll. Auf diese Weise soll der Tatverdächtige sie kennen gelernt haben. Der 20-Jährige kam im Oktober 2015 im Rahmen der großen Flüchtlingswelle aus dem Irak auf dem Landweg über die Türkei und Griechenland nach Wiesbaden. Er hat ein Asylgesuch gestellt, das abgelehnt wurde. Er hat dagegen geklagt; das ganze befindet sich in einem schwebenden Verfahren. Seit Anfang des Jahres fiel er der Polizei mehrmals durch Schlägereien, Gewaltdelikte und eine weitere mutmaßliche Vergewaltigung auf.



Pannen bei der Ausreise

Wie der Verdächtige mit seinen Eltern und fünf Geschwistern per Flugzeug aus Deutschland flüchten konnte, wirft weitere Fragen auf. Offenbar stand auf den Flugtickets ein anderer Name als auf den in Wiesbaden ausgestellten Aufenthaltsgenehmigungen. Am Flughafen hat man dann nur die Passfotos und nicht die Namen kontrolliert - die standen dort in arabischer Schrift. Dies scheint in der Realität häufiger das Problem zu sein: One-Way-Tickets von abgelehnten Asylbewerbern werden oft nicht so sorgfältig kontrolliert, wie es eigentlich nötig wäre.

