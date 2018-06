- SPD-Innenexperte: "Dramatische Entwicklung in Polizeiabschnitten"

Für die Berliner Polizei geht eine bewegte Woche zu Ende: Ein randalierender Messerstecher im Berliner Dom, ein Großalarm an einer Berliner Grundschule, ein Polizeieinsatz mit tödlichen Folgen für eine völlig unbeteiligte Radfahrerin. SPD-Innenexperte Tom Schreiber warnt, dass die Polizei für ihre Einsätze insgesamt nicht gut aufgestellt ist. Er sagt: "Die Polizeiabschnitte trocknen im Grunde genommen Jahr für Jahr aus."

Es sei aber entscheidend, Kriminalität direkt vor Ort gut bekämpfen zu können. "Ich sage ganz klar: Sicherheit beginnt im Kiez", so der SPD-Politiker. "Und wenn der Anwohner oder die Anwohnerin den Eindruck hat, dass man nicht sicher im Kiez leben kann, dann macht das was mit dem Sicherheitsgefühl." Die Berliner Polizei müsse wegkommen von der "Zentralisierungswut".

Ob die Polizei bei den aktuellen Einsätzen in dieser Woche optimal und richtig gehandelt habe, werde jetzt nachgearbeitet, sagte Schreiber. Aber davon unabhängig kritisierte er die Struktur der Berliner Polizei insgesamt. Es sei nicht richtig, dass die Polizeistrukturreform seit 2015 auf Dezentralisierung setzt: "Der Fokus wird darauf gelegt, dass man bei der Direktion 'Einsatz' die meisten Kräfte reinpumpt", erklärte Schreiber. "Das heißt, vor Ort fehlt es in den Dienstgruppen an Personal."

Wichtig sei, das Personal neu zu verteilen, sagte Schreiber. An manchen Stellen gebe es sogar zuviel Personal bei der Berliner Polizei, einige Stäbe seien "massiv aufgebläht" worden. "Es muss ein kontinuierlicher Aufbau der örtlichen Polizeiabschnitte stattfinden", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD.

Er sprach sich für einen radikalen Schritt aus. "Ich würde einen Strich ansetzen und sagen: Die Hälfte der Menschen geht zurück in die Basis. Sie muss dort aushelfen, wo gerade Personal wichtig ist." Schreiber appellierte an den Senat und das Abgeordnetenhaus, bei der Polizeistruktur über die Wahlperiode hinaus zu denken - "und die Strukturen so schaffen, dass in den nächsten zehn bis 15 Jahren auch wirklich gut eingestellt werden kann und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Perspektive haben."

An der aktuellen Situation sei die SPD mit schuld, so der Innenexperte. "Sie hat auch mit dazu beigetragen, dass in sämtlichen Bereichen gespart wurde - das ist so." Dafür habe es zwar auch Gründe gegeben. "Aber der Hebel ist wie in anderen Bereichen zu spät umgelegt worden."