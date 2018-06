ZB Bild: ZB

Fr 08.06.2018 | 09:25 | Interviews

- Schneider: "LKW-Assistenten sind wichtiger Mosaikstein"

Die Zahl schwerer LKW-Unfälle ist in den vergangenen Jahren gestiegen - in Brandenburg gab es in diesem Jahr bereits zwölf Tote. Hauptursachen sind Auffahrunfälle auf Autobahnen und Unfälle mit Radfahrern beim Rechtsabbiegen. Um das zu ändern, drängt der Bundesrat auf strengere Vorgaben für Notbrems- und Abbiege-Assistenten. Brandenburgs Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, Kathrin Schneider (SPD), sagt, schärfere Regeln seien dringend nötig.

Bild: ZB

Es muss gesetzlich nachgebessert werden, weil Speditionen und Lastwagenfahrer die vorgeschriebenen Notbremssysteme zwar einbauen, aber nicht nutzen. "Sie werden abgeschaltet, weil es hin und wieder schwierig ist - so erzählen es die Fahrer - auf vollen Autobahnen mit diesen Systemen zu fahren", sagt Schneider. Das müsse in Zukunft verboten werden. Zwar hat auch schon Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) angekündigt, die Gesetze verschärfen zu wollen. Die Initiative ist laut der brandenburgischen Infrastrukturministerin aber trotzdem notwendig, um auf darauf aufmerksam zu machen, dass man sich auf allen Ebenen für das Problem einsetzen sollte - im Bund und auch auf der europäischen Ebene. "Das ist ein wichtiges Zeichen", sagte Schneider.

Schneider hofft auf EU