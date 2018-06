Bild: imago/AFLO

- G7-Gipfel: Die Zeichen stehen auf Sturm

In Kanada beginnt am Freitag der G7-Gipfel - oder besser gesagt: der G7-minus-Eins-Gipfel. Denn Streit mit US-Präsident Donald Trump ist vorprogrammiert. Stichwort: Handelskrieg, Atomabkommen und Klimaschutz. Ob es am Ende überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung gibt, steht in den Sternen. Wir haben wichtige Fakten zu Themen und Akteuren hier für Sie zusammengefasst.



Bei dem Treffen der G7-Gruppe, zu der auch Italien und Japan gehören, soll es nach dem Wunsch des kanadischen Gastgebers diesmal auch um Gleichberechtigung, mehr Bildung für Frauen und Mädchen, Wirtschaftswachstum, Jobs in neuen Technologien und saubere Energien gehen.



Die Staats- und Regierungschefs treffen sich abgeschirmt in einem Luxushotel in La Malbaie in der Region Charlevoix rund 150 Kilometer oder zwei Autostunden von Québec entfernt. Die Kosten des Treffens werden Berichten zufolge auf umgerechnet etwa 400 Millionen Euro geschätzt.