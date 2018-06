dpa Bild: dpa

Fr 08.06.2018 | 13:05 | Interviews

- Der "G6-plus-eins-Gipfel" beginnt

Wenn sich die G7 am Freitag und Samstag in La Malbaie in Kanada treffen, könnte es gut sein, dass aus dem Gipfel der sieben wichtigsten Industrienationen ein "G6 plus eins" wird. Denn Donald Trump hat seine politischen und wirtschaftlichen Partner in einer nie dagewesenen Weise gegen sich aufgebracht. Handelszölle, Iran-Atomabkommen, Klimapolitik - die Liste der Streitthemen ist beachtlich. ARD-Korrespondent Kai Küstner ist am Gipfel-Ort in Québec und berichtet über das Treffen unter dem Motto "Alle gegen Trump".





Damit Europa mit einer Stimme spricht, bemühte sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron um eine gemeinsame Position der europäischen G7-Staaten. Macron bat Bundeskanzlerin Merkel, die britische Premierministerin May, den neuen italienischen Ministerpräsidenten Conte und führende EU-Vertreter noch vor Beginn des G7-Gipfels in Kanada zu einem gesonderten Treffen. Die Haltung der USA müsse zu einer Wiederherstellung der europäischen Front führen, sagte er Reportern.



Die europäischen Staaten kritisieren die Entscheidung Trumps, Sonderzölle auf Stahl und Aluminium zu verhängen sowie das Pariser Klimaabkommen und den Atomvertrag mit dem Iran zu kündigen.