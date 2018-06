- "Astro-Alex" erfolgreich angedockt

Nach zwei Tagen Flug in einem engen Raumschiff sind der deutsche Astronaut Alexander Gerst und seine Crewkollegen an der Internationalen Raumstation (ISS) angekommen. Der Flug zum Weltraumlabor dauerte planmäßig zwei Tage; das Andockmanöver der Kapsel lief automatisch ab. In der ISS wurden die drei Neuzugänge von den US-Astronauten Andrew Feustel und Richard Arnold sowie dem Kosmonauten Oleg Artjemjew erwartet. Aus Moskau berichtet Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler.





Der erste Tag auf der ISS hat traditionell bereits ein strammes Programm. Nach der Ankunft stehen Sicherheitsbriefing und Körperpflege an. "Da werde ich mich sehr drauf freuen nach zwei Tagen in der Sojus", hatte Gerst vor seinem Abschied noch in Baikonur

gesagt. Auch Zeit, um sich mit ihren Schlafsäcken häuslich einzurichten, sei eingeplant. "Wir bringen sie in unsere Räume und machen sie uns ein bisschen schön."



Die Mission "Horizons" (Horizonte) ist Gersts zweiter Einsatz im Weltraum. 2014 war er bereits für gut ein halbes Jahr im All. Damals hatte er als twitternder "Astro-Alex" viele Fans in Deutschland gewonnen. Der 42-jährige Geophysiker aus Baden-Württemberg versteht es als Teil seiner Pflichten, die Öffentlichkeit an seinen Erfahrungen und Entdeckungen im Kosmos teilhaben zu lassen. Die Europäische Weltraumorganisation Esa schätzt ihren Astronauten als Botschafter für die bemannte Raumfahrt.