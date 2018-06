imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 07.06.2018 | 12:05 | Interviews

- Berliner Polizei personell am Limit?

Drei Großeinsätze innerhalb weniger Tage haben die Berliner Polizei in dieser Woche stark gefordert. Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, Benjamin Jendro, warnte zwar davor, nach dem gestrigen tödlichen Zwischenfall in Berlin-Charlottenburg vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Zugleich sei jedoch ein Personalmangel absehbar: Obwohl Berlin in den vergangenen Jahren um 500.000 Einwohner gewachsen sei, befinde sich die Polizei immer noch auf dem Personalstand des Jahres 2001.



rbb/Raphael Knop Interview - CDU-Verkehrsexperte Friederici: "Furchtbarer Unfall" Oliver Friederici ist Verkehrsexperte der CDU und beobachtet insgesamt ein raueres Klima auf Berlins Straßen.

"Wir sagen momentan, dass wir 3.000 Kolleginnen und Kollegen mehr auf der Straße bräuchten - das heißt nicht 3.000 Stellen, sondern 3.000 Kollegen. Es ist aber auch klar, dass wir die jetzt nicht auf Bäumen finden, sondern erstmal ausbilden müssen und dass das noch ein paar Jahre dauert, bis man den Personalschwund in Folge der bevorstehenden Pensionierungswelle abfangen kann." Allerdings gab Jendro zu bedenken, "dass wir auch mit 3.000 Polizisten mehr solche Vorfälle nie ganz verhindern werden können. Es wird weiter solche Straftaten leben. Hier leben fast vier Millionen, und damit gibt es auch Kriminalität in Berlin. Wir müssen sehen, dass wir bestmöglich aufgestellt sind."



Zu dem schweren Unfall am Mittwochabend gibt es inzwischen neue Einzelheiten. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei 27 und 18 Jahre alte Männer sowie um einen 14-jährigen Jugendlichen. Sie wurden festgenommen. Gegen halb 10 gestern Abend beobachteten Zivilpolizisten drei Personen, die aus einem Kleintransporter in Wilmersdorf Werkzeuge stahlen. Sie flüchteten und wurden am Stuttgarter Platz eingeholt. Als ein Ermittler dort auf das Fluchtauto zuging, fuhr der Fahrer plötzlich los, klemmte den Polizisten ein und verletzte ihn. Schließlich rasten die Verdächtigen an der Kreuzung Kant- Ecke Windscheidstraße über eine rote Ampel und prallten gegen mehrere Autos. Eines dieser Autos wurde auf den Bürgersteig geschoben. Es erfasste eine junge Frau, die auf dem Bürgersteig ihr Fahrrad schob. Sie wurde dabei schwer verletzt und starb noch am Unfallort. Sie war erst 22 Jahre alt.