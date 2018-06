- Keine Beweise für russische Verantwortung bei Skripal-Anschlag

Der Schuldige für den Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter stand für Großbritannien schnell fest: Russland muss es gewesen sein. Die Argumente dafür seien stichhaltig, hat man auch von vielen anderen europäischen Politikern gehört - unter anderem aus Deutschland. Doch die Bundesregierung hat bisher keine Beweise für die Verantwortung Russlands für den Anschlag, wie ARD-Geheimdienstexperte Michael Götschenberg berichtet.

Die Bundesregierung informierte am Mittwoch im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages darüber, dass sie bis heute keinerlei Beweise von der britischen Regierung bekommen hat, dass Russland für den Giftanschlag verantwortlich ist. "Man hat ledliglich die Erkenntnis, dass es sich bei dem eingesetzten Gift um das Nervengift Nowitschok handelt, das seinerzeit mal in der Sowjetunion hergestellt worden war", so Götschenberg.



Auch eigene Erkenntnisse, dass Russland verantwortlich sein könnte, haben die deutschen Nachrichtendienste bis heute nicht gewinnen können. "Der BND hat als Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik natürlich auch seine Quellen befragt und versucht, das irgendwie verifizieren zu können", erklärte der ARD-Geheimdienstexperte. Aber das sei auch nicht gelungen.

Nachdem die britische Regierung Russland für den Anschlag verantwortlich gemacht hatte, hatten zahlreiche Länder russische Diplomanten ausgewiesen, darunter auch Deutschland. Dafür gab es nach Ansicht von Götschenberg aber gar keine Grundlage. "Es erstaunt schon sehr, dass nicht weniger als 26 Staaten plus Nato zahlreiche russische Diplomaten ausgewiesen haben", sagt er. "Das war ja ein Vorfall, den es in dieser Größenordnung noch nie gegeben hatte - und der die diplomatische Beziehung zu Russland wirklich auf dramatische Weise belastet hat."