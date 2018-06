- Hofreiter: "Monsanto-Übernahme könnte Lage verschlimmern"

Die Milliarden-Übernahme von des US-Saatgutriesen Monsanto durch den deutschen Bayer-Konzern soll am Donnerstag abgeschlossen werden. Bayer steigt damit zum weltgrößten Hersteller von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln auf. Der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagt im Inforadio, dass Bayer unter großem Druck steht, die Gewinne zu maximieren - "und das ist mehr als problematisch, wenn man die Geschäftspraktiken von Monsanto kennt".

Voraussetzung für den 63-Milliarden-Dollar-Deal war die Zusage des Leverkusener Konzerns, nach dem Kauf von Monsanto das eigene Geschäft unter anderem mit Gemüse- und Feldsaatgut und Teilen der Herbizide zu verkaufen. Bayer veräußert Geschäfte mit einem Umsatzvolumen von 2,2 Milliarden Euro an den Rivalen BASF - deutlich mehr als ursprünglich geplant.

Rund zwei Jahre verhandelten Bayer und Monsanto mit den zuständigen Wettbewerbshütern. Insgesamt prüften Kartellbehörden aus rund 30 Ländern den Megadeal. In all diesen Ländern sind die Märkte von der Übernahme betroffen.



Mit dem Kauf von Monsanto steigt Bayer zum weltgrößten Hersteller von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln auf. Die Kartellwächter mussten darauf achten, dass die Marktmacht des neu aufgestellten Konzerns nicht zu groß wird. Sie verpflichteten Bayer, sich von den Teilen des Geschäfts zu trennen, in denen auch Monsanto tätig ist.