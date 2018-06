rbb/Raphael Knop Bild: rbb/Raphael Knop

Do 07.06.2018 | 09:25 | Interviews

- CDU-Verkehrsexperte Frederici: "Furchtbarer Unfall"

In Berlin haben drei mutmaßliche Diebe auf der Flucht vor der Polizei einen schweren Unfall verursacht. Dabei ist am Mittwochabend eine Frau getötet worden. Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, soll das Trio an einer Baustelle in Wilmersdorf versucht haben, Werkzeug zu stehlen. Oliver Frederici ist Verkehrsexperte der CDU und beobachtet insgesamt ein raueres Klima auf Berlins Straßen.

Zu dem Unfall in Charlottenburg sagte Frederici im Inforadio: "Das ist so furchtbar, das ist so schrecklich." Er sei in Gedanken bei der Familie der getöteten Frau und der Verletzten. Der Berliner Polizei macht er keinen Vorwurf. Er gehe davon aus, dass sie professionell handelt und darauf achtet, dass niemand zu Schaden kommt. "Nur: Wenn es Kriminelle sind, die um alles in der Welt flüchten wollen - dagegen können Sie nichts machen. Wenn sie einfach bewusst auch das Leben von Menschen in Kauf nehmen." Das Klima auf den Berliner Straßen ist aus Sicht des CDU-Politikers insgesamt rauer geworden. "Wir haben mehr Verkehrsteilnehmer", sagt er. Berlins Einwohnerzahl wachse stetig, es würden mehr Fahrzeuge zugelassen - und durch die niedrige Arbeitslosenrate würden immer mehr Menschen zur Arbeit und wieder nach Hause fahren. Außerdem gebe es mehr Pendler.

Diskutieren Sie mit! imago/photothek Do 07.06.2018 | 21:00 | rbb Fernsehen Aggressivität auf Berlins Straßen - rbb vor Ort Woche für Woche gibt es zahlreiche Unfälle auf Berlins Straßen. Die Aggression zwischen Fahrradfahrern, Fußgängern und Autofahrern nimmt zu. Das Klima im Miteinander auf den Straßen wird rauer und emotionaler. "rbb vor Ort" bringt Politiker, Experten und Betroffene an der Warschauer Brücke zusammen.

Frederici kritisiert Mobilitätsgesetz

Frederici kritisiert, die rot-rot-grüne Landesregierung verkleinere den Straßenraum immer stärker - "und das führt zu mehr Aggressivität". Das Mobilitätsgesetz, das an diesem Donnerstag im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses beschlossen werden soll, kümmere sich vor allem um die Verkehrssicherheit der Fahrradfahrer und ein wenig um den öffentlichen Nahverkehr. "Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt", so der CDU-Verkehrsexperte. Aus seiner Sicht sind drei Dinge nötig, um das Miteinander auf Berlins Straßen zu verbessern: "Aufklären für mehr Rücksichtnahme, eine grüne Welle für alle Fahrzeuge und der Ausbau von Straßen, des öffentlichen Nahverkehrs und der Fahrrad-Highways."

Bundesweit erstes Gesetz dieser Art