Do 07.06.2018 | 06:25 | Interviews

- Innenminister beraten über "Ankerzentren"

Bund und Länder wollen bei der Innenministerkonferenz in Quedlinburg über ein Pilotprojekt zu so genannten "Ankerzentren" verständigen. Der Begriff leitet sich aus den Worten "Ankunft", "Entscheidung" und "Rückführung" ab. In diesen Zentren sollen Asylbewerber für die gesamte Dauer ihrer Antragsprüfung untergebracht werden. Was erwartet sich die Politik davon? Fragen dazu an Holger Stahlknecht (CDU), Innenminister von Sachsen-Anhalt und Vorsitzender der Ministerrunde.



Caritas und Diakonie haben die Pläne für sogenannte Ankerzentren bereits kritisiert. Die längerfristige Unterbringung in großen Aufnahmeeinrichtungen wie in diesen Zentren berge die Gefahr von Rechtsverletzungen, führe zu Konflikten und sozialer Spaltung, erklärten die Verbände in einem Offenen Brief. Auch vom Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Caffier, kam Kritik.



Caffier schlug strenge Sanktionen für Herkunftsländer vor, die sich weigerten, ihre Staatsbürger wieder aufzunehmen. "Es geht um eine Grundsatzfrage: Wie bekomme ich die Rücknahme beschleunigt?", sagte Caffier. Seehofer will in der kommenden Woche Details für einen "Masterplan Migration" vorlegen.

Wo soll es "Ankerzentren" geben?