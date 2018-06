- Schulen organisieren sich gegen Rassismus

"Jude" wird als Schimpfwort gebraucht, ein Mädchen wird beleidigt, weil es ein Kopftuch trägt: Solche Vorfälle zählen zum Alltag auf deutschen Schulhöfen. Unsere Reporter gehen diese Woche der Frage nach, wie Schulen mit religiösen Konflikten umgehen. Über eine Netzwerk-Initiative für ein friedliches Miteinander sprach Alexander Schmidt-Hirschfelder mit Sanem Kleff, sie koordiniert die Initiative Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage.

Ihre Initiative will sie nicht als "TÜV-Siegel" verstanden wissen, sagte Kleff. In das Netzwerk können Schulen einsteigen, wenn 2/3 aller Menschen dieser Schule sich dazu verpflichten, nicht wegzuschauen, wenn dort Gewalt, Rassismus oder Diskriminierung passieren, sondern sich aktiv damit auseinander zu setzen und friedliche Wege des Miteinanders zu finden.

Schulen, die auf diese Weise aktiv gegen Diskriminierung vorgehen, erhalten den Titel "Schule ohne Rassismus". Knapp 100 Schulen in Berlin tragen diesen Titel, rund 70 in Brandenburg. Aber ist eine "Schule ohne Rassismus" automatisch eine, an der Rassismus nicht vorkommt?