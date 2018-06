rbb Bild: rbb

Mi 06.06.2018 | 09:25 | Interviews

- Selge: "Der Film kommt der Figur noch näher"

Der Roman „Die Unterwerfung“ von Michel Houellebecq hat bei seinem Erscheinen 2015 für erheblichen Wirbel gesorgt. Am Mittwochabend zeigt das Erste nun die Verfilmung des Buchs, mit Edgar Selge in der Hauptrolle. Dessen Neffe Titus Selge ist Regisseur und Drehbuchautor. Im Inforadio verriet er, wann er sich entschlossen hatte, den Roman zu verfilmen: nämlich nachdem er Edgar Selge in der gleichnamingen Theater-Inszenierung in Hamburg gesehen hatte.



In "Die Unterwerfung" geht es um einen französischen Literaturwissenschaftler im Jahr 2022. Der charismatische muslimische Politiker Mohamed Ben Abbes wird Staatspräsident Frankreichs, weil er sich in der Stichwahl gegen die rechtsnationale Marine Le Pen durchsetzen kann. Die Scharia wird eingeführt, das Patriarchat und die Polygamie. Francois darf nur dann weiter an der Uni arbeiten, wenn er zum Islam konvertiert.