- Merkel verteidigt Entscheidungen in Flüchtlingspolitik

Erstmals in ihrer Amtszeit hat sich Bundeskanzlerin Merkel am Mittwoch direkt und persönlich den Fragen von Abgeordneten gestellt. Solche Regierungsbefragungen gibt es im Bundestag zwar schon lange - neu war aber die Form: Bisher wurden Fragen der Parlamentarier schriftlich gestellt und von Staatssekretären beantwortet. Evi Seibert aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat die Debatte verfolgt und berichtet.

Bundeskanzlerin Merkel hat mit Blick auf die Bamf-Affäre ihre Flüchtlings-Politik der vergangenen Jahre verteidigt.



Es sei im Jahr 2015 eine humanitäre Ausnahmesituation gewesen, in der sich Deutschland sehr verantwortlich verhalten habe, sagte Merkel im Bundestag. Sie dankte der großen Mehrheit der Bamf-Mitarbeiter dafür, dass sie in einer schwierigen Lage eine große Leistung erbracht hätten. Auch die Arbeit des damaligen Bamf-Leiters Weise hat sie lobend hervorgehoben.



In der ersten halben Stunde der Befragung ging es um den bevorstehenden G7-Gipfel - ein von der Regierung vorgegebenes Thema. In der offenen Fragerunde erkundigten sich die Abgeordneten unter anderem zu Haltung und Details zur Arbeitsmarktpolitik, beim Klimaschutz oder zum Frauenanteil in den Parteien.

Verfolgt wurde die Debatte von zahlreichen Besuchern auf den Tribünen im Reichstagsgebäude. Darunter war auch der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU), der sich für eine Belebung der Fragestunden eingesetzt hatte.