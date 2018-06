- "Astro-Alex" auf dem Weg zur ISS

Vier Jahre nach seiner ersten Mission ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst erneut ins All aufgebrochen. Um 13.12 Uhr startete "Astro-Alex" mit einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Raumstation ISS. Bei seiner Mission "Horizons" wird er zeitweise Kommandant der ISS sein - als erster Deutscher überhaupt. Inforadio-Wissenschaftsredakteur Thomas Prinzler war in Baikonur dabei und schwärmt vom "Traumstart" der Rakete.



Die letzte irdische Mahlzeit für Alexander Gerst war laut Thomas Prinzler das Frühstück am Mittwochmorgen. Es gab Kasha, einen traditionellen russischen Buchweizenbrei. Die Vorfreude des Astronauten sei riesig, erzählt der RBB-Redakteur. Auf der Pressekonferenz am Dienstag lobte der Astronaut seinen russischen Kollegen und die mitfliegende US-Ärztin als "beste Crew". Außerdem freut sich Gerst schon auf die Fußball-WM. "Alle Spiele wird er zumindest in der Aufzeichnung sehen", sagt Prinzler, "aber das Endspiel wollen sie sich unbedingt live ansehen."

Kurz vor dem Start gebe es viele Rituale der Astronauten. So hätten sie sich bereits am Dienstag den Schnulzfilm "Weiße Sonne der Wüste" angesehen - das sei seit den 70er Jahren Tradition. Außerdem würden zumindest einige der Astronauten ihren Toilettengang an einen bestimmten Ort verlegen, erzählt der RBB-Wissenschaftsredakteur: "Gargarin musste mal auf dem Weg zu seinem ersten Flug und da in der Steppe sonst nichts da war, hat er an das Hinterrad vom Bus gepinkelt. Das sollen zumindest einige der Astronauten ihm seitdem gleichtun."