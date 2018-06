Bild: rbb/Thomas Prinzler

- Die letzten Stunden vor dem Start zur ISS

Es geht endlich los! Nach Monaten der Vorbereitung wird Alexander Gerst um Punkt 13:12:41 Uhr gemeinsam mit seiner amerikanischen Kollegin und seinem russischen Kollegen zur Raumstation ISS ins All aufbrechen. Was in den Stunden zuvor noch geschieht berichtet Thomas Prinzler live aus Baikonur.