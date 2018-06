imago/Chris Emil Janßen Bild: imago/Chris Emil Janßen

Di 05.06.2018 | 16:05 | Interviews

- Scharfe Kritik am neuen US-Botschafter Grenell

Selten haben Äußerungen eines Botschafters der USA noch vor seinem offiziellen Antrittsbesuch so viel Wirbel verursacht wie die Von Richard Grenell. Während in Washington eine demokratische Senatorin einen Abzug von seinem Posten forderte, mahnten mehrere deutsche Koalitionspolitiker, Grenell solle sich an die Aufgaben seines Amtes halten. Woran genau sich die heftige Kritik entzündet, erklärt unser US-Korrespondent Martin Ganslmeier.