- "Größtenteils handelt es sich um Unvernunft"

Rettungsgassen - auch in Berlin klappt es selten

Nach Reisebus-Unglück in Bayern

Nach dem schweren Busunfall in Bayern mit 18 Toten wird über härtere Strafen für Gaffer und Gassen-Blockierer diskutiert. Auch in Berlin steckt die Feuerwehr täglich an blockierten Ampelkreuzungen fest. Dabei geht es oft um Leben und Tod.