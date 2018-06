dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Mo 04.06.2018 | 09:05 | Interviews

- Integration: Der Härtetest Schule

Wenn an einer Schule die Schülerschaft zu beinahe 100 Prozent aus Kindern mit nicht-deutscher Herkunft besteht, ist das Zusammenleben und -lernen für Schüler und Lehrer eine schwierige Aufgabe. Detlef Pawollek, Leiter der Röntgen-Oberschule in Neukölln, sieht die Konflikte jedoch weniger in der Religion, als im sozialen Umfeld. Dies zu lösen, sei eine gesellschaftspolitische Aufgabe.



Streit auf dem Schulhof – das ist natürlich nichts Neues. Aber an Berliner Schulen werden die Auseinandersetzungen nicht selten vermengt, mit anderen – viel größeren – Konflikten. Da spielt die Religion dann plötzlich eine Rolle. Jude wird als Schimpfwort benutzt, oder Kanake oder Kartoffel. Ein rbb-Rechercheteam hat sich unter Lehrerinnen und Lehrern umgehört und festgestellt: Viele von ihnen fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet auf das, was sie an der Schule an Konfliktpotential erwartet. Besonders an Schulen, die sowohl einen hohen Anteil an armen Schülern als auch an Schülern nicht-deutscher Herkunft haben.

"Die Religion an sich ist nicht das Problem"

Detlef Pawollek ist Schulleiter an einer solchen Schule – an der Röntgen-Oberschule in Berlin-Neukölln. Bei der Frage, wie gut die Lehrer auf solche Situationen vorbereitet sind, differenziert er: Junge und unerfahrene Kollegen seien da überfordert, erfahrene Kollegen nicht unbedingt. Wichtig sei für alle Lehrer ein stabiles Kollegium: "Man braucht ein geschlossenes Kollegium, dass innerhalb der Schule Regeln herrschen, die auch allgemein Beachtung und Anwendung finden, so dass alle Kollegen an einem Strang ziehen und sich dann eben auch unterstützen." In letzter Zeit häufen sich die Berichte, dass Konflikte an den Schulen zunehmend religiös aufgeladen seien. So wird beispielsweise davon berichtet, dass Schüler kontrollierten, ob auch kein anderer Schüler während des Ramadans auf der Toilette Wasser trinkt Doch die Religion an sich sei hier gar nicht das Problem, meint Pawollek: "Die Schüler, die religiös sind, haben meist eine Haltung, die eher zurückgenommen ist. Die ist nicht offensiv, die ist nicht fordernd. Und somit treten die anderen Schülern gegenüber auch nicht auf und schreiben vor, was zu machen ist."

"Mit Information Verhalten zu ändern, ist äußerst schwer"