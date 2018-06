imago/Christian Ohde Bild: imago/Christian Ohde

Sa 02.06.2018 | 08:04 | Interviews

- Organspende: "Die Deutschen sind eigentlich bereit"

Am "Tag der Organspende" müssen wir die traurige Tatsache festhalten: Die Zahl der Organspender in Deutschland geht deutlich zurück. Rudolf Henke (CDU), Vorsitzender im Bundesverband des Marburger Bundes, sagt: "Wir sagen in Umfragen gerne, wir sind aufgeschlossen. Aber es scheitert oft daran, dass man sich einen Spenderausweis holt und im Portemonnaie hat. Am Ende müssen Angehörige in die Entscheidung einbezogen werden - und die machen es sich oft sehr, sehr schwer."

