Sa 02.06.2018 | 07:24 | Interviews

- Buchner: "Die Stimmung in der Partei ist einfach nicht gut"

Die Berliner SPD ist zu ihrem Landesparteitag zusammengekommen. Angesichts schlechter Umfragewerte, schlechten Standings von Michael Müller und schlechter Kommunikation in der Partei ist klar: Es ist es ein Krisen-Parteitag. Der SPD-Abgeordnete Dennis Buchner sorgte im Oktober 2017 mit einem Offenen Brief gegen Michael Müller für Aufsehen und sagt: "Wir haben eigentlich das Gefühl, in der Landesregierung viel bewegt zu haben, aber man merkt an den Umfragen, dass es offenbar nicht so richtig verfängt." Die SPD müsse nun die Kraft aufbringen, die schwierige Phase zu bewältigen. Nur sie habe die Kraft, die Stadt zusammenzuhalten.

Michael Müller hat Routine und sogar eine Portion Humor: "Spannend sind Wahlen immer, Personalentscheidungen, Vorstandswahlen, nicht nur in der SPD, aber ganz besonders in der SPD" - und ganz besonders dieses Mal. Denn in der alten Traditionspartei macht sich Angst breit, dass es noch weiter runter gehen könnte. Ein halbes Dutzend jüngerer Politiker platzierte kurz vor dem Parteitag einen Brandbrief mit der Botschaft: "Aufwachen, wir brauchen einen Neuanfang." Mitunterzeichner ist der Abgeordnete Sven Kohlmeier, seines Erachtens ist die SPD an einem kritischen Punkt angekommen: "Wenn wir nicht über Inhalte reden und unsere Inhalte verkaufen, werden wir zukünftig keine Personaldiskussionen mehr führen, weil wir nämlich einfach nicht mehr da sind."

Saleh: "Briefeschreiben bringt gar nichts."

Doch auch diese Suche nach den richtigen Inhalten verläuft in der SPD mit einer gewissen Routine. Mehr preiswerter Wohnungsbau, eine funktionierende öffentliche Verwaltung, mehr Sicherheit auf Straßen und Plätzen: Alles wurde schon in Briefen oder Artikeln beschrieben und gefordert. Arbeitsgruppen haben aufwändige Analysen verfasst - gemessen an Wahlergebnissen und Umfragewerten allerdings vergeblich. Was die SPD wirklich brauche, seien vorzeigbare Erfolge, sagt der Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh. Seiner Meinung nach bringt das Briefeschreiben gar nichts. "Wichtig ist, dass man seine Hausaufgaben macht - jeder von uns, ob in den Bezirken, ob im Landtag oder im Senat", sagt Saleh. "Wir können nur gemeinsam gewinnen und wir können nur gemeinsam Vertrauen zurückholen bei den Berlinerinnen und Berlinern."

Müller ohne Gegenkandidat