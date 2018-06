- Wie lange wird Sánchez' neue Regierung durchhalten?

Nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen Amtsinhaber Mariano Rajoy übernimmt der Sozialist Pedro Sánchez die Regierung in Madrid. Doch es wird ein sehr schwieriges Regieren, meint Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth: Ob Sánchez mit seiner sehr schwachen Minderheitsregierung lange durchhält ist sehr fraglich.



Spanien bekommt eine neue Regierung. Ministerpräsident Rajoy hat ein Misstrauensvotum im Parlament in Madrid verloren. Bereits vor der Abstimmung gestand der konservative Politiker seine Niederlage ein. Der 63-Jährige war fast sieben Jahre im Amt und führte seit 2016 eine Minderheitsregierung.

Neuer Ministerpräsident wird Pedro Sánchez. Der 46-jährige Sozialist hatte das Misstrauensvotum angestoßen und die nötige Mehrheit zusammenbekommen. Hintergrund ist ein Korruptionsprozess gegen Mitglieder der konservativen Partei. In der vergangenen Woche sind mehrere frühere Spitzenfunktionäre zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden - wegen Bestechung, Unterschlagung, Geldwäsche und Bereicherung.

Sánchez selbst will für eine neue, unbelastete Politik stehen. Am Montag wird er sein neues Kabinett vorstellen. Man geht davon aus, dass er eine extreme Minderheitsregierung (mit 84 von 350 Parlamentssitzen) anstreben wird, meint Madrid –Korrespondent Oliver Neuroth: "Das ist natürlich ein unkomfortables Regieren, das schwierig ist. Deswegen die große Frage: Wie lange würde so eine Regierung halten?". Die meisten Beobachter gehen von Neuwahlen im Herbst oder im Winter aus.