- Spekulationsobjekt Pflege: "Besorgniserregende Entwicklung"

Die Vitanas-Kette steht im Verdacht, seine Pflege- und Seniorenheime unter miserablen Bedingungen zu führen, seit sie von einem Privatinvestor übernommen wurde. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach beobachtet die Entwicklung, dass Pflegeeinrichtungen immer häufiger zu Spekulationsobjekten werden mit großer Sorge.



"Das Pflegeheim wird zum Wartesaal auf den Tod". So sieht es ein Angehöriger von einem Pflegeheim der Vitanas-Kette in Berlin. Eine Recherche der rbb-Redaktion Investigatives und Hintergrund hat zu Tage gefördert, dass die Zustände in den Heimen dieser Kette offenbar alles andere als gut sind. Die Pflegekräfte haben Überlastungsanzeigen beim Management des Heims eingereicht – sie klagen über mangelnde Hygiene, darüber, dass sie einen Sterbenden nicht ausreichend begleiten konnten, dass sie keine Zeit für Angehörigengespräche haben.

Das Pikante an der Geschichte: Die Vitanas-Kette ist vor einem Jahr von einem Finanzinvestor übernommen worden. Oaktree – eine amerikanische Firma, die Geld in Lokomotiven und Schiffe investierte – jetzt in Altenheime. Pflegeeinrichtungen als gewinnbringende Spekulationsobjekte?