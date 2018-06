- Schlechte Zustände in Vitanas-Pflegeheimen

Hübsch eingerichtete Zimmer, große Fenster mit Blick auf den Park nebenan, sogar sein Haustier darf man mitbringen, wenn man einzieht. Das Vitanas-Pflegeeim Rosengarten in Berlin-Lankwitz scheint auf seiner Website der ideale Platz zu sein, um seinen Lebensabend zu verbringen. RBB-Reporterin Tina Friedrich und ihr Kollege Sascha Adamek haben herausgefunden, dass die Wirklichkeit dort ziemlich anders aussieht.



Dem RBB liegt ein offener Brief vor, in dem Angehörige über die Zustände in den Vitanas-Heimen klagen - besonders seit der Übernahme des Unternehmens durch einen US-Investor. "In der Cafeteria ist zum Beispiel kein Personal, das den Kuchen ausgibt oder mal ein Schwätzchen hält", erzählt Reporterin Tina Friedrich. "Diese Missstände kritisieren einerseits die Angehörigen und andererseits hat sich unser Eindruck da auch bestätigt." Sie müsse aber auch sagen, dass es in den Heimen sauber sei: "Es ist nicht unhygienisch."

Der US-Investor "Oaktree" hat Vitanas vor rund einem Jahr übernommen. Der Gesamtbetriebsrat erklärte dem RBB, dass sich seither vor allem das Controlling verschärft hat. Die Anforderungen an die Mitarbeiter seien gestiegen, gleichzeitig habe Oaktree das Personal reduziert. "Wir haben beispielsweise Überlastungsanzeigen aus einem Heim, wo relativ kurzfristig die Leasing-Kräfte komplett gestrichen worden sind", so Friedrich. "Das betrifft dann 32 Arbeitseinsätze in drei Wochen. Das ist natürlich schon nicht wenig."